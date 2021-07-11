تعرف على تشكيلتي إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2020

كشف مُدرب المُنتخب الإنجليزي “غاريث ساوثغيت” عن التشكيلة الأساسية لمُنتخب الأسود الثلاثة في نهائي منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي في النهائي الذي سينطلق على الساعة الثامنة ليلا بملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن جاءت على النحو التالي:

هذا وأعلن أيضا مُدرب المُنتخب الإيطالي “روبرتو مانشيني” عن التشكيلة الأساسية للأتزوري وجاءت على النحو التالي: