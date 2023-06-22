تعرف على ترتيب الجوية الجزائرية ضمن أفضل 100 شركة للطيران

كشف تقرير شركة Skytrax é “سكايتراكس” لتصنيف شركات الطيران لعام 2023 عن أفضل 100 شركة طيران حول العالم.

ونقلا عن منظمة حماية المستهلك apoce إحتلت الخطوط الجوية السنغافورية المرتبة الاولى عالميا ضمن افضل 100 شركة طيران في العالم.

وجاءت الخطوط الجوية القطرية في المرتبة الثانية عالميا فيما جاءت طيران الإمارات في المركز الرابع بعد كل اليابان الجوية.

وحسب نتائج شركة Skytrax “سكايتراكس” تتواجد كل من الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات ضمن 5 احسن شركات الطيران في العالم

ومن المؤسف عدم تواجد شركة الخطوط الجوية الجزائرية ضمن قائمة افضل 100 شركة طيران في العالم حسب نتائج شركة Skytrax “سكايتراكس” لسنة 2023.

وفيما يلي قائمة أفضل شركات الطيران في العالم لعام 2023، وفقًا لـ”سكايتراكس”:

الخطوط الجوية السنغافورية

الخطوط الجوية القطرية

كل اليابان الجوية

طيران الإمارات

الخطوط الجوية اليابانية

الخطوط الجوية التركية

الخطوط الجوية الفرنسية

كاثي باسيفيك

إيفا للطيران

الخطوط الجوية الكورية

خطوط هاينان الجوية

الخطوط الجوية السويسرية الدولية

الاتحاد للطيران

الخطوط الجوية الأيبيرية

خطوط فيجي الجوية

فيستارا

خطوط كانتاس الجوية

الخطوط الجوية البريطانية

طيران نيوزيلندا

خطوط دلتا الجوية