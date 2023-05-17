تعرف على ترتيب جواز السفر الجزائري لعام 2023

كشفت شركة الاستشارات الخارجية “نوماد كابيتاليست” (Nomad Capitalist) عن ترتيب أفضل جوازات السفر في العالم لعام 2023.

وفقًا لتصنيف شركة Nomad Capitalist، فإن جواز السفر الجزائري جاء في المرتبة 171، متقدما بـ 4 مراكز مقارنة بتصنيف العام الماضي .

أما على الصعيد الدولي، يأتي جواز سفر دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى، يليه جواز سفر لوكسمبورغ وسويسرا في المراكز الثلاثة الأولى.

ويعتمد تصنيف “نوماد كابيتاليست” على 5 معايير، والتي جاءت كالتالي:

1-فرص السفر بدون تأشيرة.

2-الضرائب على المواطنين.

3-إمكانيات الجنسية المزدوجة.

4-والحرية الشخصية.

5-النظرة العالمية.

وحسب هذه المعايير، فإن جواز السفر الجزائري تفوق فقط على 28 دولة من بين 199 معنية بهذا التصنيف.

وأوضحت شركة Nomad Capitalist أن هناك 19 دولة يمكن لحاملي جوازات السفر الجزائرية دخولها بدون تأشيرة.

كما تسمح 43 دولة لحاملي جوازات السفر الجزائرية بالدخول من خلال الحصول على تأشيرة عند الوصول. فيما تتوفر ووجهتان لترخيص السفر الإلكتروني .

وأشارت الشركة إلى أنه بالإجمال ، يمكن لحاملي جواز السفر الجزائري دخول ما مجموعه 64 وجهة – إما من دون تأشيرة، أو عبر تأشيرة عند الوصول، أو عبر تصريح الكتروني للسفر (eTA).

إلى جانب هذه الوجهات الـ 64 ، هناك 186 وجهة إضافية يحتاج حاملو جوازات السفر الجزائرية إلى تأشيرة فعلية للدخول إليها أو تأشيرة إلكترونية “.

وفيمايلي أفضل 10 جوازات سفر 2023:

الامارات: 110.50

لوكسمبورغ: 108.00

سويسرا:108.00

ايرلندا: 107.50

البرتغال: 107.50

المانيا: 107.00

الجمهورية التشيكية: 107.00

نيوزيلندا: 106.50

السويد: 106.00

فنلندا: 106.00

ولمعرفة الترتيب الكامل الدخول إلى الرابط التالي: https://nomadcapitalist.com/nomad-passport-index/