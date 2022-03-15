تعرف على تشكيلتي يونايتد والأتلتيكو في قمة دوري الأبطال

تُلعب سهرة اليوم الثلاثاء قمة منافسة كأس دوري أبطال أوروبا بين مانشستر يونايتد الانجليزي والضيف أتلتيكو مدريد الاسباني.

المواجهة المُقررة بملعب أولترافورد تدخل لحساب عودة الدور ثمن النهائي.

كما تعرف المواجهة التي تنطلق بداية من الساعة ال21:00 بتوقيت الجزائر تواجد، كريستيانو رونالدو، على رأس التشكيلة الأساسية للمان.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين بملعب واند ميترو بوليتانو قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

تشكيلة يونايتد:

تشكيلة أتلتيكو: