تعرف على تصنيف القوات البحرية الجزائرية عربيا وإفريقيا

أصدر موقع “وايز فوتر” الأمريكي تصنيفًا جديدًا حدد فيه ترتيب أضخم الأساطيل البحرية في العالم لسنة 2023.

وحسب تقرير ذات الموقع تصدرت الصين قائمة أكبر قوة بحرية في العالم لسنة 2023 بـ 730 قطعة بحرية متبوعة يروسيا بـ 598 سفينة عسكرية. تليها كروريا الشمالية بـ 519 سفينة بحرية وجاء الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع بـ 484 قطعة بحرية.

كما صنف ذات الموقع كل من السويد في المركز الخامس بـ 367 سفينة بحرية ، وأندونيسيا في المركز السادس بـ 324 سفينة بحرية ، بينما جاء إيطاليا في المركز السابع بـ 313 سفينة بحرية. في حين إحتلت الهند المركز الثامن بـ 295 سفينة بحرية ، وتايلاند المركز التاسع بـ 292 سفينة بحرية وكذا سريلانكا المركز العاشر بـ 275 سفينة بحرية.

وجاء في ذات التقرير تصنيف الدول الإفريقية والعربية لأضخم الأساطيل البحرية في العالم لسنة 2023.

عربيا

إحتلت دولة مصر المرتبة 13 عالميا والأولى عربيا بعدد السفن الحربية 245 و8 غواصات بينما بلغ الإنفاق العسكري 5 مليار.

وجاءت الجزائر في المرتبة 15 عالميا والثاني عربيا بعدد السفن الحربية 201، و6 الغواصات 6 وبلغ الإنفاق العسكري 9 مليار.

كما جاءت الكويت في المرتبة 24 عالميا والثالثة عربيا بعدد السفن الحربية 123، وعدد الغواصات 0 وبلغ الإنفاق العسكري 8 مليار.

وصنف المغرب في المرتبة 25 عالميا والرابع عربيا بعدد السفن الحربية 121، وعدد الغواصات 0. وكذا الإنفاق العسكري 5 مليار.

بينما لبنان جاءت في المرتبة 36 عالميا والخامسة عربيا بعدد السفن الحربية 86، وعدد الغواصات 0 . في حين الإنفاق العسكري غير متوفر.

وإحتلت قطر المرتبة 38 عالميا والسادسة عربيا بعدد السفن الحربية 86، وعدد الغواصات 0 . بينما بلغ الإنفاق العسكري 15 مليار.

في حين دولة الإمارات جاءت في المرتبة 41 عالميا والسابعة عربيا بعدد السفن الحربية 79، وعدد الغواصات 0. بينما الإنفاق العسكري غير متوفر.

وصنفت العراق في المرتبة 45 عالميا والثامن عربيا بعدد السفن الحربية 63، وعدد الغواصات 0. بينما بلغ الإنفاق العسكري 5 مليار.

ونجد السعودية في المرتبة 50 عالميا والتاسعة عربيا بعدد السفن الحربية 57، وعدد الغواصات 0 في حين بلغ الإنفاق العسكري 75 مليار.

اما دولة البحرين صنفت في المرتبة 52 عالميا والعاشرة عربيا بعدد السفن الحربية 48، وعدد الغواصات 0 . وبلغ الإنفاق العسكري 1 مليار.

ووفقا لذات الموقع جاءت سوريا في المرتبة 60 عالميا والحادية عشر عربيا بعدد السفن الحربية 43 ، عدد الغواصات 0. أما عن الإنفاق العسكري غير متوفر.

بينما دولة تونس جاءت في المرتبة 64 عالميا والثانية عشر عربيا بعدد السفن الحربية ،40 وعدد الغواصات 0. أما الإنفاق العسكري 1 مليار.

وفي الاخير جاءت اليمن في المرتبة 67 عالميا والثالثة عشرعربيا بعدد السفن الحربية 35، وعدد الغواصات .0 أما الإنفاق العسكري غير متوفر.

إفريقيا

وكشف التقرير السنوي لذات الموقع تصنيف الدول الإفريقية لأضخم الأساطيل البحرية في العالم لسنة 2023.

تصدرت مصر قائمة الدول الفريقية لأضخم الأساطيل البحرية متبوعة بالجزائر في حين صنفت نيجيرية في المركز الثالث و22 عالميا بـ 136 سفينة حربية، و5 طائرات. كما تنفق نيجيريا سنويا 5 مليار دولار على قواتها البحرية.