تعرف على تفاصيل التغطية الصحية لمواجهة الخضر أمام بوركينافاسو

كشفت اليوم الأحد مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة عن تفاصيل التغطية الصحية والأمنية لمواجهة الخضر يوم الثلاثاء.

البرنامج الكامل:

سخرت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة من أجل تامين المباراة الرسمية لتصفيات كأس العالم المقررة يوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 تغطية صحية و أمنية خاصة تنطلق صبيحة الثلاثاء و تمتد إلى غاية خروج آخر مناصر من إقليم الولاية.

الجهاز الامني تعداده 200 عون من مختلف الرتب و فريق طبي مؤهل مع مطابقة شروط الوقاية من وباء كوفيد و عتاد مكون من 08 شاحنات إطفاء و 11 سيارة إسعاف من أجل ضمان السير الحسن و التكفل الامثل بالمناصرين و الفريقين على حد سواء.

تنصيب خلية متابعة على مستوى مركز التنسيق العملي تحت قيادة العقيد مرزاق باشي مدير الحماية المدنية لولاية البليدة و إشراف مجموعة من الضباط و المخبرين.

داخل الملعب:

تسخير 03 سيارات إسعاف بطاقم طبي على محيط المستطيل الاخضر.

تنصيب مركز طبي متقدم خلف المدرجات متكون من 50 عون من مختلف الرتب و فريق طبي لضمان إسعاف المناصرين.

تسخير سيارتي إسعاف خلف المدرجات لضمان اجلاء المناصرين من الملعب نحو المستشفيات في حالة الضرورة و شاحننتي إطفاء للتدخل الفوري في حالة الخطر.

خارج الملعب:

تسخير 04 شاحنات إطفاء و 04 سيارات إسعاف على امتداد الطريق السيار و المدخل الجنوبي لولاية البليدة لضمان امن استقبال و عودة المناصرين قبل و بعد المباراة.

وضع وحدات الحماية المدنية القريبة من الملعب (أولاديعيش- بني مراد- الوحدة الرئيسية) في حالة يقظة.

تنصيب مركز تدخل ثابت على مستوى المركز المتقدم الحماية المدنية حي يوسفي (حي الدريوش) خلف مقر الناحية العسكرية الاولى التدخل عبر الطريق السيار.