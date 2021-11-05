تعرف على تفاصيل رحلة المنتخب الوطني إلى القاهرة

سيكون المنتخب الوطني على موعد مع التنقل إلى القاهرة لمواجهة منتخب جيبوتي بالعاصمة المصرية الإثنين المقبل.

وسيتنقل وفد المنتخب مباشرة إلى العاصمة الفرنسية باريس، أين سليتقي وفد اللاعبين مع البقية الناشطة في أوروبا على غرار إسلام سليماني ورياض محرز، أين يكتمل التعداد و يتنقل مباشرة إلى مصر.

كما سيقود الناخب الوطني جمال بلماضي أول حصة تدريبية في القاهرة الإثنين عند إكتمال التعداد.

يذكر، أن بلماضي سيكشف عن قائمة اللاعبين اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

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