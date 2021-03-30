تعرف على تفاصيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجزائر والصين حول منجم غار جبيلات بتندوف

وقعت المؤسسة الإقتصادية العامة FERAAL Spa، اليوم الأحد، مع تحاد الشركات المكون من ثلاث مؤسسات صينية MCCو CWE وHeyday Solar مذكرة تفاهم . وجرت مراسم التوقيع على المذكرة بحضور وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ، وسفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر . وحسب بيان وزارة الطاقة، فأن مذكرة التفاهم تشكل خطوة مهمة وحاسمة في تنفيذ مشروع تطوير رواسب خام الحديد بغارة جبيلات بولاية تندوف.

كما يشكل هذا الاتفاق الخطوة الاولى نحو انطلاق تطبيق البرنامج الوطني للمشاريع الكبرى من اجل النهوض بالقطاع المنجمي، وذالك بوضع اللبنة الأساسية الأولى لأحد المشاريع التي اقرها رئيس الجمهورية، وجسدها الوزير الأول في برنامج الحكومة وسجلتها وزارة الطاقة والمناجم في ورقة الطريق الخاصة بها.

أوضح المصدر نفسه، أن مذكرة التفاهم المبرمة، تتضمن القيام بالدراسات والأعمال التي سيجريها الطرفان، من أجل إطلاق مشروع تطوير رواسب خام الحديد في غارة جبيلات بولاية تندوف.

وأشار البيان، إلى أن مشروع غارة جبيلات يندرج في إطار تنفيذ توجهات السلطات العليا بالدولة فيما يتعلق بتطوير قطاع التعدين ويدخل في إطار اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصين الشعبية، خاصة منها:

• “مذكرة التفاهم الجزائرية الصينية” بشأن مشاركة الجزائر في بناء “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين”، الموقعة في 5 سبتمبر 2018؛

• “الخطة الخماسية للتعاون الاستراتيجي العالمي 2021-2025”.

يهدف هذا المشروع الاستراتيجي المهم إلى ضمان وتأمين إمداد مصانع الصلب والحديد الوطنية بالمواد الخام، وتصدير كميات كبيرة، ولكن أيضًا، بفضل طبيعته الهيكلية، يهدف إلى تنمية الجنوب الغربي الجزائري بأكمله والمساهمة بشكل كبير وحاسم في تطوير قطاع التعدين.

في إطار هذه الشراكة، ينبغي الإشارة بشكل خاص إلى المهارات والقدرات الخاصة بكل شركة من الشركات التي يتكون منها الاتحاد:

• تتمتع MCC بمهارات قوية في بناء وتطوير المناجم، واستخراج المعادن من الحديد والصلب بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية الفنية.

• شركة CWE الدولية للتنمية والاستثمار التابعة لشركة China Three Gorges Corporation، لديها خبرة واسعة في تطوير وبناء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة.

• HEYDAY SOLAR هو مورد متخصص في حلول الشبكات الكهربائية الدقيقة والمعدات الرئيسية.

في الختام، ووفقًا لأحكام مذكرة الاتفاق المبرمة، ستعمل شركة FERAAL واتحاد الشركات الصينية معًا من أجل الالمام بجميع العناصر المطلوبة لاتخاذ قرار منطقي يؤدي إلى تحقيق المشروع والذي:

• سيعزز التنمية في كل جنوب غرب الجزائر،

• سيسمح بخلق العديد من الوظائف،

• يأمن إنتاج الحديد والصلب الوطني وجعله أكثر استقلالية،

• توفير العملة الصعبة عن طريق تخصيص جزء كبير من واردات المواد الخام المخصصة لتزويد مصانع الصلب والصلب الوطنية.