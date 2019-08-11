تعرف على تهنئة فيغولي الرائعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ النجم الدولي الجزائري لفريق “غلطة سراي” التركي “سفيان فيغولي” الأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ونشر نجم الخضر صورة له على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” اليوم الأحد.

وأرفق “سوسو ” الصورة ب:”عيدكم مبارك إخوتي وأخواتي، أتمنى أن يكون هذا اليوم جميل بالنسبة لكم جميعا إن شاء الله”.

“يجب أن نفكر كثيرا في جميع المسلمين المضطهدين في العالم بداية من فلسطين، الصين، سوريا، اليمن، بيرمانيا، كاشمير وإفريقيا الوسطى”.