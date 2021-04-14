تعرف على توزيع الإصابات الجديدة بسلالات كورونا المتحورة في حسب الولايات

كشف معهد باستور الجزائر اليوم الأربعاء عن تسجيل 20 حالة جديدة من السلالة البريطانية و31 حالة جديدة من السلالة النيجيرية.

وأوضح بيان المعهد انه تم تسجيل 20 حالات المؤكدة من السلالة البريطانية “B.1.1.7”.

في حين تم تسجيل 31 حالة جديدة من السلالة النيجيرية “B.1.525”.

وتدخل في إطار المراقبة النشطة للسلالات المتحورة الموجودة حاليا في عدة بلدان من العالم.

كما جاء توزيع الحالات المؤكدة من السلالة البريطانية حسب الولايات كمايلي:

16 حالة من الجزائر العاصمة

حالتين من البليدة.

حالة واحدة من الجلفة.

حالة واحدة من وهران.

أما توزيع الحالات الـ 31 من السلالة النيجيرية فجاءت كالتالي:

05 حالات من الجزائر العاصمة

حالة واحدة من البليدة.

05 حالات من الجلفة.

16 حالة من الأغواط.

حالة واحدة من المدية.

حالتين من غليزان.

حالة واحدة من تڨرت.

وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة من السلالات المتحورة إلى حد الآن إلى 78 حالة من السلالة البريطانية.

بينما وصل العدد الإجمالي للسلالة النيجيرية إلى 129 حالة .

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي.

وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية.

بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.