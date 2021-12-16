تعرف على توقيت نهائي المونديال العربي بين الجزائر- تونس

يواجه المنتخب الوطني يوم السبت المقبل نظيره التونسي بملعب البيت بداية من الساعة الـ16:00 بالتوقيت الجزائري في إطار نهائي كأس العالم للمنتخبات العربية.

وتأهل المنتخب الجزائري للمباراة النهائية بعد الفوز على المنتخب القطري بنتيجة 2-1 في نصف نهائي مجنون بعدما إحتسب الحكم البولندي 19 دقيقة كوقت بدل الضائع.

فيما تأهل المنتخب التونسي للمباراة النهائية بعد إقصائه المنتخب المصري في الدور نصف النهائي بفضل هدف عمرو السولية ضد مرماه في الدقيقة الـ90+6.

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