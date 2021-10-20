تعرف على ثمن تذاكر الرحلات البحرية بإتجاه أوروبا 

حددت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ثمن تذاكر الرحلات نحو كل من فرنسا وإسبانيا حسب ما أعلنه المدير التجاري للشركة. وأوضح كريم بوزناد ان ثمن التذكرة من فرنسا نحو الجزائر ذهابا وإيابا بالسيارة يبلغ 774 أورو ومدة صلاحيته سنة.

في حين قدرت ثمن التذكرة صالحة لمدة 6 أشهر بـ 664 أورو. وأضاف ذات المسؤؤل ثمن التذكرة بالدينار الجزائري يصل ثمن التذكرة مابين 60 ألف و80 الف دينار.

وأكد المدير التجاري للشركة على ضرورة إظهار شهادة فحص “بي سي آر” سلبي ومن لا يملك هذه الوثيقة ممنوع من الركوب. كما يتم إلزام المسافرين بالخضوع لتحليل إختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا داخل الميناء.وحددت تكاليف تكون على عاتق المسافر. بسعر يتراوح بين 3500 دينار و4500 دينار.

وأضاف ذات المسؤول أن الشركة برمجت رحلتين في الاسبوع إلى من إسبانيا بداية من يوم الغد الخميس. وفرنسا بداية من الفاتح نوفمبر. كما ستكون هناك الرحلة الوالى ستكون مابين الجزائر إلى أليكانت الإسبانية والعودة نحو الجزائر. وأيضا من وهران أليكانت والعودة إلى وهران حيث ستكون الرحلة الاولى من وهران غدا الخميس.

أما بالنسبة للرحلات نحو فرنسا تم برمجت رحلة واحدة في الأسبوع. وستنطلق اول رحلة غدا الخميس عبر باخرة الجزائر2 بداية من الساعة 19 مساءا من ميناء وهران. ووبخصوص بيع التذاكر أكد كريم بوزناد خلال نزوله ضيفا على القناة الاولى ان العملية إنطلقت الأحد الماضي حيث شهدت الوكلات التجارية أو البوابة الإلكترونية.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت عن إستئناف نشاط النقل البحري للمسافرين. حسب البرنامج الذي تم اعتماده والمتضمن رحلتين أسبوعيا، في اتجاه كل من إسبانيا وفرنسا. حيث ستنطلق الرحلة الأولى يوم الخميس 21 أكتوبر.

وجاء هذا القرارتبعا لتعليمات رئيس الجمهورية لتسهيل تنقل المواطنين عبر مختلف الدول الأجنبية وكذا مع إنخفاض عدد الإصابات بكورونا.