تعرف على جديد الخضر قبل مواجهة الحسم أمام الفيلة !

كشف موفد قناة النهار إلى مدينة دوالا الكاميرونية جديد المنتخب الوطني الجزائري قبل 48 ساعة من موقعة الحسم أمام كوت ديفوار.

وقال موفد النهار أن الحصة التدريبية لأمسية اليوم الثلاثاء عرفت تواجد آدم وناس ولو أنه تدرب بشكل انفرادي ولم يندمج بشكل كلي في التدريبات الجماعية.

الحصة التدريبية التي كانت مُغلقة وجرت بالملعب الملحق لجابوما غاب عنها المُدافع المحوري جمال الدين بن العمري بسبب مُعاناته من تمزق عضلي.

وكشف موفد النهار إلى دوالا أن بن العمري خضع لفحوصات معمقة اليوم من أجل تحديد مدة غيابه عن الميادين ومُشاركته أمام الفيلة مُستبعدة.

وأضاف ذات المصدر أن المعنويات ارتفعت بعد خسارة غينيا الإستوائية والجميع يُعول على الفوز أمام كوت ديفوار.

وفيما يخص راميز زروقي، فقد شارك اليوم الثلاثاء للمرة الثانية على التوالي بصفة عادية في التدريبات وخاض المباراة التطبيقية التي برمجها جمال بلماضي في نهاية حصة الإثنين.

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سيعقد الناخب الوطني جمال بلماضي، ندوة صحفية يوم السبت المقبل، للحديث عن المواجهة المقبلة التي ستجمع الخضر، بمنتخب غينبا الاستوائية.

وكشف الموقع الرمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن موعد هذه الندوة الصحفية تم تحديدة على الساعة الواحدة زوالا، بملعب “جابوما”.

كما قرر الناخب الوطني، السماح للإعلام بحضور جزئ من الحصة التدريبية المقررة يوم السبت، على السادسة والنصف، بملحق ملعب جابوما.

كما سيدلي بعض لاعبي المنتخب الوطني، بتصريحاتهم، في منطقة مختلطة، بخصوص مباراتهم المقبلة أمام غينبا الاستوائية.

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