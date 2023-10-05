تعرف على جديد تمليك سكنات عدل

أعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم ، عن إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بتسهيل عملية تمليك سكنات صيغة البيع بالإيجار (عدل) لأصحابها ابتداء من الفاتح من نوفمبر القادم.

وخلال زيارة الوزير الأول لمعرض لقطاع السكن، تم تنظيمه على هامش أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا (شيلتر- إفريقيا)، قدمت وكالة عدل عرضا عن هذا التطبيق الذي يهدف إلى رقمنة وتسهيل عملية تمليك سكنات البيع بالإيجار (عدل) لأصحابها.

وبهذا الخصوص شدد بن عبد الرحمان على ضرورة إطلاق هذا التطبيق في الفاتح من نوفمبر القادم بمناسبة إحتفال الجزائر بالذكرى الـ 69 لإندلاع ثورة التحرير المجيدة.

وأشار المدير العام لوكالة “عدل” فيصل زيتوني، أنه مع نهاية سنة 2023 سيتم إسكان ما نسبته 92 بالمائة من إجمالي المكتتبين المسجلين في برنامج “عدل 2” لسنة 2013 الذين يبلغ عددهم 563.609 مكتتب.

كما تم صب ما نسبته 98 بالمائة من شهادات التخصيص من برنامج عدل 2013، مشيرا إلى أنه تم الانطلاق في تجسيد 16.857 وحدة سكنية الموجهة للمكتتبين الذين قبلت طعونهم. يضيف زيتوني.