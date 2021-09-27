تعرف على حالة الطقس في الجزائر لنهار اليوم

تشهد حالة الطقس يوم غد الثلاثاء، أجواء مغشاة جزئيا على مجمل المناطق الشمالية مع احتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة على المناطق الداخلية الشرقية بعد الظهيرة، حسب توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وستعرف المناطق الجنوبية أجواءً غائمة جزئيا على مجمل المناطق الجنوبية مع تسجيل أمطار رعدية علىى الجنوب الغربي بعد الظهيرة.

أما فيما يخص درجات الحراراة، سنسجل 26 إلى 30 درجة بالمناطق الساحلية، لتتراوح من 29 إلى 34 درجة بالمناطق الداخلية، أما بالمناطث الجنوبية يرتقب تسجيل 32 إلى 42 درجة.