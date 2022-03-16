تعرف على حركة القطارات لضاحية العاصمة صبيحة الغد

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بأن أشغال إصلاح الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي، لا تزال متواصلة. والتي مست القطارات الكهربائية لضاحية الجزائر العاصمة. حيث تضررت بفعل الرياح القوية التي ضربت منطقة الوسط خلال اليومين الماضيين.

واوضحت الشركة في بيانها عن برنامج حركة قطارات الضاحية لصبيحة يوم الخميس 17 مارس 2022، ستكون كما يلي:

القطارات ما بين الجزائر العاصمة والبليدة والعفرون، ستستأنف النشاط، مع تذبذب بسيط، بسبب سيرها على خط واحد ما بين البليدة وبني مراد.

بينما قطارات الخطوط الكبرى وما بين المدن التي تربط الجزائر بالناحية الغربية “الشلف ووهران”، ستسير بشكل عادي باقي القطارات، نحو كل من زرالدة والمطار والضاحية الشرقية تسير بشكل عادي.

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SNTF.. اضطراب في حركة القطارات

أفادت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، SNTF أن الأشغال متواصلة لإصلاح الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي. التي تزوّد القطارات الكهربائية لضاحية الجزائر العاصمة، وتضررت في العديد من النقاط، بفعل الرياح القوية التي ضربت منطقة الوسط.

كما أشارت، الشركة SNTF، إلى أن حركة قطارات الضاحية لصبيحة اليوم الأربعاء، ستشهد اضطرابا. حيث ستتوقف القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو البليدة والعفرون، عند محطة بوفاريك. في حين، تم توقف قطارات الخطوط الكبرى من الجزائر العاصمة إلى الناحية الغربية.

اما قطارات الضاحية الشرقية ما بين الجزائر، الثنية، بومرداس وتيزي وزو، تسير بشكل عادي. والقطارات ما بين الجزائر وزرالدة، تسير بشكل عادي. والقطار الذي يربط مطار هواري بومدين والجزائر العاصمة، يسير بشكل عادي.

كما تقدمت شركة SNTF، باعتذاراتها لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل التقني. وأكدت أنها تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

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وأعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن الرياح القوية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي أدى الى اضطراب في رحلات القطار وتوقف بعض الخطوط بالضاحية الغربية.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن سقوط أشجار بفعل الرياح القوية التي ضربت منطقة الوسط خلال ليلة الثلاثاء تسببت في إتلاف الخطوط الكهربائية التي تزوّد القطارات. حيث سجلت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صباح الثلاثاء إنقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي البليدة وبني مراد.

وأشارت الشركة إلى أن حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة ما بين الجزائر والعفرون ستشهد اضطرابا خلال صبيحة الثلاثاء. كما أن القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو البليدة والعفرون، ستتوقف عند محطة جسر قسنطينة. بالإضافة كذلك إلى القطارات المتوجهة من العفرون إلى العاصمة، متوقفة حاليا. ناهيك عن قطارات الخطوط الكبرى من الجزائر العاصمة إلى الناحية الغربية متوقفة حاليا.