تعرف على حسابات تأهل الخضر للدور ثمن النهائي من الكان

قلبت الخسارة المرة التي تلقاها المنتخب الوطني الجزائري سهرة اليوم الأحد أمام غينيا الإستوائية جميع حسابات الجزائريين.

وبعد هزيمة ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية في الجولة الثانية من المجموعة E لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون تعقدت مأمورية الخضر في التأهل.

وبلغة الحسابات يحتاج أبطال إفريقيا للفوز فقط أمام كوت ديفوار في الجولة الثالثة لبلوغ الدور ثمن النهائي من الكان.

وفي حال فوز زملاء القائد رياض محرز أمام الفيلة لايحتاجون لانتظار نتيجة المواجهة الآخرى بين غينيا الإستوائية وسيراليون لأنهم في أسوء الأحوال سيتأهلون مع المنتخبات صاحبة أفضل مركز ثالث.

وذلك لأن فوز الخضر سيجعلهم ب4 نقاط متساويين مع كوت ديفوار لكن بأفضلية للمُنتخب الوطني بحكم فوزهم في المواجهة المباشرة بينهما.

أما بخصوص مباراة سيراليون وغينيا الإستوائية ففي حال فوز سيراليون ستصل الأخيرة للنقطة ال5 وتبقى غينيا الإستوائية عند النقطة ال3، وبذلك يحتل الخضر المركز الثاني أوتوماتيكيا.

أما في حال حدوث العكس وفوز غينيا الإستوائية ستحتل الأخيرة المركز الأول ب6 نقاط ويبقى منتخب سيراليون في المركز الأخير بنقطتين.

في حال انتهاء مواجهة سيراليون وغينيا الإستوائية بالتعادل ستحتل منتخبات كوت ديفوار وغينيا الإستوائية والجزائر المركز الأول ب4 نقاط لكل منتخب، وسيتم اللجوء لاحتساب فارق الأهداف.