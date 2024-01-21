تعرف على حكم مباراة الخضر وموريتانيا في كأس إفريقيا

عينت لجنة التحكيم التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان لإدارة مباراة الجزائر و موريتانيا.

وستجري المباراة الثلاثاء القادم على ملعب السلام بمدينة بواكي بداية من الساعة التاسعة بالتوقيت الجزائري.

و سيكون الكاميروني ألفيس غي نوبوي نغويغو مساعد أول و الغابوني بوريس مارليز ديتسوغا مساعد ثاني.

كما سيكون الحكم الرابع احمد امتياز هيرالال من موريشيوس فيما سيتكفل دانييل ني اي لاربيا الغاني بغرفة الفيديو.

وكانت لجنة التحكيم قد اختارت أرتان ليكون ضمن قائمة الحكام الذين نالو الشارة الدولية إذ وقع عليه الإختيار عام 2018 وينطلق في مشواره التحكيم.

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