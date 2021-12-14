تعرف على حكم مواجهة الخضر أمام قطر !

كشفت اللجنة المُنظمة لمنافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021 عن حكم مواجهة الجزائر أمام قطر.

حيث قررت لجنة التحكيم منح شرف ادارة المواجهة المُرتقبة للحكم البولندي سيمون مارسينياك.

وفي نفس السياق تُلعب المواجهة التي ستدخل لحساب نصف النهائي من مونديال العرب بملعب الثمامة.

كما كان سيمون قد أدار مواجهة الخضر أمام لبنان في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وهي المواجهة التي شهدت فوز الخضر بثنائية دون رد واعلان الحكم لركلة جزاء للخضر وطرد حسام الدين ميريزاق.