تعرف على حكم مواجهة الخضر أمام كوت ديفوار !

كشف موفد قناة النهار إلى مدينة دوالا الكاميرونية أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم لم يُعين الحكم البوتسواني “جوشوا بوندو” لادارة مواجهة الخضر أمام كوت ديفوار.

ويرفض الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تعيين جوشوا بوندو لادارة مواجهة الخميس بسبب سوابقه مع المنتخب الوطني الجزائري.

وفي نفس السياق كشف الحكم الدولي السابق محمد حيمودي أن الكاف قررت تعيين الحكم جنوب إفريقي فيكتور غوميز لادارة المواجهة المرتقبة.

وأضاف حيمودي أن مصادره تؤكد تعيين غوميز بنسبة مئوية تصل إلى 98 بالمئة في انتظار الاعلان الرسمي غدا.