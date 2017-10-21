تعرف على رئيسة المجلس الوطني للبرامج

تخرجت رئيسة المجلس الوطني للبرامج، شريفة غطاس، سنة 1984، من جامعة الجزائر، وهي دكتورة في اللغة العربية.
كما كوّنت فرقة بحث تنتمي إلى مختبر اللسانيات وعلم الاجتماع ، فيما أنجزت دراسة ميدانية حول اكتساب المهارة الكتابية لدى تلاميذ المدارس.
وكانت رئيسة المجلس الوطني للبرامج عضوا في اللجنة الوطنية للإصلاح التربوية المنصبة سنة 2002.
وتم تنصيبها اليوم على رأس المجلس الوطني للبرامج، لإستكمال إصلاحات المنظومة التربوية، وتحيين البرامج الدراسية الوطنية.
التعليقات (2)
نطالب بمجلس الأعلى للتربية حتى لا يتم التلاعب بمرجعية الدولة التي اغتصبت في2003برسالة من الأمين العام لوزارة التربية رسالة غيرت نظامنا التربوي الذي تأسس بأمرية الرئيس الراحل هواري بومدين16أفريل1976،أيعقل رسالة تلغي امر رئاسي،لقد تمت الاصلاحات بدون سند شرعي وجاء للاسف القانون4/2008متأخرا.أي ان الاصلاحات من2003الى غاية3/1/2008كلها غير شرعية،وقد ساهمت هذه المعينة في الاصلاحات غير الرسمية.صرخة من كيمل العظيم مقر قيادة الولاية التاريخية الأولى1954لا تضنون ان ابناء الأوراس غافلين.
لايهمنا ان كانت دكتورة فى اللغة العربية بقدر ما يهمنا احترام الثوابت الوطنية
على الجميع ان يعلم ان الاسلام هو دين الدولة ومن اراد المساس بهوية اطفالنا فان الله
عز وجل سيفضحه ولو فى جوف الليل