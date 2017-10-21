تعرف على رئيسة المجلس الوطني للبرامج

تخرجت رئيسة المجلس الوطني للبرامج، شريفة غطاس، سنة 1984، من جامعة الجزائر، وهي دكتورة في اللغة العربية.

كما كوّنت فرقة بحث تنتمي إلى مختبر اللسانيات وعلم الاجتماع ، فيما أنجزت دراسة ميدانية حول اكتساب المهارة الكتابية لدى تلاميذ المدارس.

وكانت رئيسة المجلس الوطني للبرامج عضوا في اللجنة الوطنية للإصلاح التربوية المنصبة سنة 2002.

وتم تنصيبها اليوم على رأس المجلس الوطني للبرامج، لإستكمال إصلاحات المنظومة التربوية، وتحيين البرامج الدراسية الوطنية.