تعرف على ردة فعل “ديلور” بعد هدفه الأول رفقة الخضر !!

عبر الوافد الجديد للمنتخب الوطني الجزائري “آندي ديلور” عن فرحته الكبيرة بعد تسجيله الهدف الأول رفقة “الخضر” ضد “مالي”.

ونشر سهرة اليوم الأحد مهاجم مونبولييه الفرنسي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وجاء في التغريدة:أريد أن أشكر زملائي في المنتخب الوطني إضافة إلى المدرب “جمال بلماضي” على ثقتهم الكبيرة، أنا فخور جدا بتسجيلي الهدف الأول لي رفقة الخضر، تحيا الجزائر”.