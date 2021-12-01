تعرف على رد الإعلام العربي بعد رباعية الجزائر في شباك السودان

أثنى الإعلام العربي كثيرا على المستوى الذي قدمه أشبال الناخب الوطني مجيد بوقرة في أول مباراة لهم في كأس العرب.

وقاد “الماجيك” محليو المنتخب الوطني للفوز برباعية على السودان بالأداء والنتيجة. وقال موقع سكاي نيوز عربية في هذا الشأن “الجزائر تقصو على السودان وتوجه تحذيرا لمصر ولبنان”.

موقع “الجزيرة نت”القطري عنون تقريره بـ “الجزائر تقسو على السودان برباعية في مونديال العرب”.

كما أضاف موقع صدى البلد المصري الذي قال “34 مباراة.. الجزائر يواصل سلسلة اللاهزيمة بفوز على السودان”.

وختم موقع “العربي الجديد” قائلا “الجزائر تستعرض وتسقط السودان برباعية نظيفة”.

دخل الخضر أجواء كأس العرب، بقوة، متجاوزين السودان وبكل سهولة برباعية كاملة دون رد، وبآداء مميز خاصة في الشوط الأول.

ولم يترك الخضر الوقت لصقور الجديان للتنفس، حيث افتتحوا باب التسجيل بفضل بغداد بونجاح على مرتين، وأضاف بن العمري الثالث.

وخلال الشوط الثاني، لم يُظهر محاربو الصحراء الشيء الكثير، واكتفوا بهز الشباك في مناسبة وحيدة بفضل العربي هلال سوداني.

وشهد لقاء الخضر بروز الحارس رايس وهاب مبولحي الذي صد ركلة جزاء بطريقة رائعة، نفذها الغربال.

وإختار مجيد بوقرة، تشكيلة هجومية بحتة للجولة الأولى من دور المجموعات، من كأس العرب، وملاقاة السودان بعد قليل. وقرر بوقرة، مفاجأة الجميع، من خلال عدم إعتماده على يوسف بلايلي منذ البداية في تشكيلة الخضر.

وجاءت التشكيلة الأساسية على الشكل التالي :

مبولحي، بن عيادة، شتي، بدران، بن العمري، مريزيق، بن دبكة، سعيود، سوداني، براهيمي، بونجاح.

كما يهدف “الماجيك” إلى التأكيد على سلسلة إنتصارات الكرة الجزائرية، في المحافل الدولية، وتكرار سيناريو مدرب الخضر جمال بلماضي.

وشهدت مباراة زملاء بونجاح، حضور جماهيري غفير من الجانب الجزائري. بحكم تواجد عدد مكبير من الجالية الجزائرية. إلى جانب تكفل متعامل خاص للهاتف النقال بإرسال 100 مناصر إلى الدوحة.

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