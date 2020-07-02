تعرف على رفات المقاوم الشهيد المختار بن قويدر بشلالة لعذاورة

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم ، أن الجزائر ستسترجع اليوم، 24 رفات لشهداء قادة المقاومة الشعبية إبان فترة الاحتلال الفرنسي.

وستصل رفات الشهداء إلى الجزائر خلال الساعات القليلة القادمة، على متن طائرات عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

ومن بين الرفات، المختار بن قويدر ابن منطقة زملان بشلالة العذاورة و ابن عم محمد بن قويدر قائد فرقة الخيالة في جيش الأمير،

بالإضافة إلى الشريف بوبغلة واسمه الأمجد بن عبد المالك من الغرب الجزائري و الذي استقر هو الاخر في شلالة العذاورة وتصاهر معهم و منها بدأ التحضير لمقاومة العدو حسب ما جاء به مصطفى الأشرف في كتابه أعلام ومعالم .