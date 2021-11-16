تعرف على زيّ المنتخب الوطني أمام بوركينافاسو

سيدخل المنتخب الوطني بالقميص الأبيض في حين سيرتدي المنتخب البوركينابي القميص الأخضر، ذلك عقب الإجتماع التقني الذي تم عقده اليوم بمقر الإتحاد الجزائري لكرة القدم.

و سيلعب اللقاء بداية من الساعة الخامسة مساءا أمام الخيول البوركينابية، وهي المباراة التي ستأهل احد المنتخبين إلى الدور الفاصل و الحاسم للتأهل إلى مونديال قطر 2022.

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ويشهد ملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة، توافدا قويا جدا من أنصار المُنتخب الوطني، وهذا ساعات طويلة قبل مواجهة بوركينافاسو.

وعرفت أسوار الملعب، حضور المئات من الجماهير، من أجل الولوج لمُدرجات الملعب، الذي سيحتضن 14 ألفا مشجعا لأشبال جمال بلماضي.

ويبدو جليا بأن الجزائريين يتحركون شوقا لدعم رياض محرز والبقية، وهم الذي “حرموا” منهم طيلة العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

يحتضن ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة أمسية اليوم الثلاثاء مباراة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بين الخضر ومنتخب بوركينافاسو.

كما يواجه أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي المنافس المباشر على تأشيرة المرور إلى الدور الفاصل منتخب جيبوتي. حيث يدخل رفقاء رياض محرز مباراة اليوم بنشوة الفوز المحقق في الجولة الماضية أمام جيبوتي (4-0).

فيما يدخل أشبال المدرب كامو مالو هذا اللقاء بعد التعثر في الجولة الماضية أمام منتخب النيجر بملعب مراكش بالمغرب. وهو التعادل الذي أدخل الشك في نفوس البوركينابيين, الذين يحتاجون للفوز لافتكاك تلك التأشيرة من أيدي “الخضر”.

ويتوفر لاعبو الناخب الوطني جمال بلماضي على سلسلة رائعة بـ32 مباراة بدون انهزام. أين أصبحوا مرغمين على حسم تأهلهم بنجاح أمام منافس يبحث بأي ثمن على الحاق “الخضر” أول هزيمة لهم في معقل مصطفى تشاكر بالبليدة.

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