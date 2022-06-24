تعرف على سـلّم تسديـد تكاليف نقل الحبوب المدعمـة

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 42 قرار وزاري مشترك تحديد سـلم تسديـد تكاليف النقل. والـتكـاليـف الإضافـيـة المرتـبـطـة بنقل الحبوب المدعمـة من ميزانـية الدولة.

ووفقا لذات القرار المشترك بين كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وزارة المالية ، وزارة النقل. ووزارة التجارة وترقية الصادرات. والمـؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافـق 19جوان سنــة 2022.يحدد سـلم تسديـد تكاليف النقل والـتكـاليـف الإضافـيـة المرتـبـطـة بنقل الحبوب المدعمـة من ميزانـية الدولة.

وجاء في ذات القرار أنه تطبيقا لأحكام من المرسوم التنفيذي رقم 17-354المؤرخ في 18ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017.والمذكور أعلاه، يهدف هــذا الــقــرار إلى تحديد سّلم تسديــد تكالـيـف الـنـقل والـتـكـالـيـف. الإضافــية المرتـبـطة بنقــل الحبوب المدعـمـة مــن مـيـزانـية الدولة.

كما حدد القرار المشترك تسعيرات تسديد تكاليف النقل. والتكاليف الإضافية المرتبطة بنقل الحبوب المدعـمـة من ميزانية الدولة، كما يأتي:

تسعيرات تسديد تكاليف النقل

تكاليف النقل عن طريق البر: تحدد تسعيرات النقل عن طريق البر. التي تحسب وفق سّلم أسعار الوحدة خارج الرسوم بالنسبة لنقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة، في ملحق هذا القرار.

تكاليف النقل عن طريق السكة الحديدية

تحدد تسعيرات النقل عن طريق السكة الحديدية، التي تحسب. وفق التسعيرة القانونية المعمول بها من طرف الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية والمطبقة على نقل الحبوب حسب كل عربة.

تكاليف النقل عن طريق البحر أوالجو: تحسب تكاليف النقل. حسب التسعيرة القانونية المعمول بها من طرف الناقل العمومي المعني.