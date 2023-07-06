تعرف على سيارة فيات الجديدة وسعرها

كشف مُصَنِع علامة السيارات الإيطالية “فيات” عن الموديل الجديد والمسماة 600e مع الإحتفاظ بهوية السيارة الصغيرة 500e.

وحسب فيات الـ 600e تتوفر على أبعاد أكبر، تضعها في فئة سيارات الكروس أوفر الكهربائية بالكامل. بالإضافة إلى أنها متوسطة الحجم، وذات مساحة داخلية معتبرة، مع قوة كهربائية لا بأس بها.

وبخصوص سعر الـ 600e في نسخنها RED فهو حوالي 35.950 يورو، وبـ 40.950 في نسختها الأكثر تجهيزا LaPrima.

كما كشف المُصَنِع لعلامة فيات هذا الموديل جاء من اجل تغطية طلب الزبائن الذين يبحثون على مثل هذا النوع من السيارات. وتملك مواصفات منها طول 4.17 متر، وصندوق خلفي كبير نسبيا عند 360 لتر.

بينما من الخارج فجاءت الـ 600e بتصميم الأضواء الأمامية، أسفل الأبواب الخلفية، المصد الخلفي وأيضا العجلات.

في حين تصميمها فهو مزيج بين الـ 500e التي تأخذ منها الواجهة الأمامية والـ 500X التي تأخذ منها الخلفية و شكل الهيكل العام.

ومن الداخل فهي بسيطة لكن عملي ومريح من خلال شاشة ترفيه وسطية عائمة بقياس 10.25 إنش، أزرار عملية أسفل شاشة الترفيه للتحكم في المكيف وعلبة السرعات، لوحة عدادات رقمية بقياس 7 إنش، ومساحات تخزين تصل إلى 15 لتر.

اما عن المحرك فهو محرك كهربائي بقوة 154 حصان. ويسمح للسيارة بالتسارع من الثبات إلى 100 كلم/سا خلال 9 ثواني.

كما يستمد طاقته من بطارية بسعة 54kwh، تسمح بمدى سير يصل إلى 400 كيلومتر على الشحنة الواحدة حسب دورة القيادة العالمية الموحدة للمركبات الخفيفة WLTP.

وستوفر فيات محركا هجينا آخر لم تكشف عن تفاصيله بعد. لهذا تبقى الـ 600e تتوفر بهذا المحرك الكهربائي وثلاثة نسخ منها نسخة أساسية. نذكر منها الـ 600e-red التي توفر لون أحمر خاص مستلهم من حملة منظمة RED لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة ( AIDS). أيضا اللّون الأبيض والأسود، داخلية بلمسات حمراء، ومقاعد مصنوعة من المعاد تدويره.

وتوجد النسخة الأكثر تجهيزا وهي: La Prima، إذ توفر هذه النسخة عديدا من المواصفات نخص بالذكر منها الألوان الأربعة الخارجية المستوحاة من بلد العلامة الأم إيطاليا.

كما ان الـ 600e مدمجة يتم تقديمها مع إضاءة LED. مع تخصيص الألوان، توفر هذه النسخة مقاعد كهربائية تنجيدها بالجلد الصناعي العاجي مع لمسات باللون الفيروزي، مع خاصية التدليك والتسخين.