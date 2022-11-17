تعرف على شروط تسليم السيارة السياحية الجديدة للزبون

صدر اليوم الخميس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 76 دفتر الشروط الخاص بالمصنعين ووكلاء بيع السيارات بالجزائر.

ووفقا لذات العدد شمل دفتر الشروط مرسومين تنفذيين الاول يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. بينما المرسوم الثاني يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.

والزم المرسوم التنفيذي الوكيل المعتمد بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون. وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسّلمة للطلبية المقدمة.

ويجب ان يراعى عند التسليم، بدقة المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية للمركبة الجديدة موضوع الطلبية، التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة مائة 100 كلم، على الأقل.

ووفقا لذات المرسوم يجب أن تسّلم المركبة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لاسيما مـنـهـا دلـيـل الاستـعـمـال وكـتـيب الصيـانـة بـالـلـغـتين الـوطـنـيـة والإنـجـلـيـزيـة أوالـفـرنسيـة وكـذا بـطـاقـة الـتـرقـيـم المؤقتة ووصل التسليم. عدا خـصـوصيات استثنائية، يجـب أن تسلم المـركبة الجديدة مزودة بعـجلة النجدة ورافعة – كــرنـك – وحـقيــبة.

وجوب إستجابة المركبات الجديدة المستوردة لمعايير الأمن وحماية البيئة منها انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج. المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أوفي غياب ذلك، للمقاييس المعمول بها دوليا.

وبهذا الصدد، يلزم الوكيل المعتمد بأن يضع تحت تصرف مصالح المناجم الولائية المختصة إقليميا، نموذج المركبة الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التـقنية الخـاصة المبينة:

النشرات الوصفية في ثلاث 3 نسخ مؤشرا عليها من قبل المصنع المانح،

محاضر تجارب الأمن النشطة.

محاضر تجارب الأمن الكامنة.

محاضر تجارب حماية البيئة.

يجب أن تسلـم محاضر التجارب المذكورة أعــلاه، من طرف المصنع المانح أومن هيئات تقييم المطابقة المعتمدة وفق المعايير و يجب أن تكون المركبات الجديدة المستوردة مجهزة، على الأقل، بأجهزة الأمن الآتية :

المركبات السياحية والنفعية الخفيفة :

المركبات الموجهــة لــنقــل الأشخــاص الــتي تحوي، على الأكثر، تسعة (9 (مقاعد للجلوس، بما فيها مقعد السائق، والتي لا يتجاوز وزنها 3500 كلغ:

نظام مضاد لقفل العجلات ABS.

المراقبة الإلكترونية للاستقرارESP, ESC ،بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم3.

نظام محدد للسرعة و/ أو مثبت للسرعة، بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم3.

كيسان 2 هوائيان أماميان (السائق والراكب).

ان تتوفرعلى كيسان هوائيان أماميان “السائق والراكب”، وجانبي بالنسبة للمركبات السياحية التي تفوق أو تساوي سعة محركاتها 1.6 لتر.

حزام أمن لجميع الركاب ومثبتات مطابقة للأحكام التنظـيم ية ومستوفية للمقاييس المطبقة فـيـما يخص تجارب الصدمات،

مسند الرأس للمقاعد الأمامية والخلفية،

نظام شد مقاعد الأطفال “ISOFIX”.

جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج الأمامي والخلفي، الراكب الأمامي.

نظام التذكير لغلق حزام الأمن للسائق والراكب الامامي.