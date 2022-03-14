“تعرف على شروط منحة البطالة لـ “ذوي الاحتياجات الخاصة

أكد مستشار وزارة التضامن الوطني والعائلات والأسرة وقضايا المرأة أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة معنية بمنحة البطالة. لكن بشروط أبرزها أن لا يكون مستفيد من منحة هذه الفئة.

ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية. وأكد جمال رحيم على ضرورة وضع اليد في اليد من أجل وضع فلسفة اجتماعية جديدة. للتكفل بهذه الفئة. قائلا “لا يجب أن يتم الاكتفاء فقط بالتغطية الاجتماعية. بل بجب أن تكون هناك مرافقة أيضا بالنسبة للأشخاص الذين بإمكانهم العمل”.

وفي ذات السياق اشار المكلف بتسيير شؤون وكالة التنمية الاجتماعية إلى ان “القوانين المعمول بها تلزم المؤسسات. بتشغيل نسبة 1 بالمائة من مجموع عمالها من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة” وتابع رحيم ان “فئة الصم البكم هي الفئة الأكثر طلبا في سوق الشغل”.

كما شدد مستشار الوزارة بضرورة توفير إمكانيات التكوين والإدماج في المجتمع وإعادة النظر في طريقة بناء المدن الجديدة. التي يجب أن تراعي مختلف إعاقات هذه الفئة”. مؤكدا أن “السلطات ستكون دائما حاضرة للتكفل بهذه الفئة من جميع الجوانب”.

من جهة اخرى اوضح جمال رحيم ، الوزارة سجلت مليون و118 ألف و908 من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى غاية 31 ديسمبر 2021. بالإضافة إلى أن “القطاع يعمل على تسهيل الاندماج الاقتصادي والتكفل الإجتماعي لهذه الفئة الحساسة من المجتمع. خاصة الفئة التي لا تستطيع العمل، أما بالنسبة للفئة الثانية التي بإمكانها ولوج عالم الشغل فسيتم مرافقتهم وتكوينهم من أجل إدماجهم بسرعة.”

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نفى يوسف شرفة وزير العمل والضمان الإجتماعي نفيا قاطعا تحديد مدة الإستفادة من منحة البطالة بـ 6 أشهر .حيث أكد أن المنحة تبقى سارية بالنسبة للبطال إلى غاية حصوله على منصب عمل. كما كشف الوزير ان هناك 3 حالات فقط يتم من خلالها سحب منحة البطالة من المستفيد.

وفي حوار خص به القناة الإذاعية الثالثة حصر يوسف شرفة الحالات التي يتم سحب هذه المنحة من المستفيد بـ 3 حالات وهي:

في حال عرض على المستفيد من المنحة فرصة عمل ويرفضها ثم يعاد عرضها عليه مرة أخرى ويرفضها يتم وقف استفادته من المنحة.

يطلب من المستفيد تكوين ملف قصير المدى يتناسب مع تخصصه بالدرجة الأولى من أجل إدماجه منصب شغل. وفي حل رفض المستفيد هذه الفرصة أوإنسحب بعد الغلتحاق بالتكوين يتم وقف استفادته من المنحة.

وفي ذات السياق أكد الوزير ان هناك إتفاقية مع وزارة التكوين المهني من أجل توفير تكوين وتربصات للمستفيدين من المنحة.

كما اشار الوزير إلى الحالة التي يتم توقيف المنحة من المستقيد. وهي في حال ان الأشخاص الذين يلتحقون بمناصب عمل ويصبح لديهم دخل.

وللإشارة فقد كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل أن الإستقادة من منحة البطالة يتم عبر التسجيل في المنصة الإلكترونية في الموقع الرسمي للوكالة

كمتا أصدرت الوكالة اليوم بيانا تدعو طالبي العمل المعنيين بالإستفادة من منحة البطالة. والذين لا يملكون حسابات بريدية التقرب من مكاتب البريد لتسوية وضعياتهم.