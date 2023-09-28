تعرف على شروط وكيفيات التوظيف بهذه المدرسة الدولية

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 62 قرار مشترك ،يحدد مناصـب الـشغـل والـتعدادات اللازمــة لسـير المدرسـة الدولـية الجـزائرية بـفـرنـسا. وكذا شروط وكيـفـيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم.

وقّع وزراء التربية والخارجية وكذا المالية وأيضا المدير العام للوظيفة العمومية قرارا مشتركا مؤرخ فـي 27 محرم عام 1445 الموافق 14 أوت سنة 2023 يحدد شروط توظيف الاساتذة بالمدرسة الدولية الجزائرية في فرنسا.

ووفقا لذات القرار تزود المدرسة بمستخدمين للتعليم متعاقدين لتقديم تعليم باللغة العربية مطابق للبرامج الجزائرية في جميع المراحل المدرسية، يتوج بشهادات جزائرية.

وينص القرارك على إلزام مستخدمي التعليم المتعاقدين أن يضمنو حسب الحالة حجما ساعيا أسبوعيا للتدريــس يبلغ 27 ساعة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، و24 ساعة بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الثانوي.

كما يمكن مدير المدرسة أن يعين من بين الأساتذة، أستاذا متعاقدا لضمان التنسيق في المادة أوالقسم. يحدد تعداد مناصب الشغل لمستخدمي التعليم المتعاقدين في مدونة ميزانية المدرسة في حدود الاعتمادات المفتوحة للسنة المالية المعنية.

يــوظــف مدير الـمدرس مـسـتخدمي التعليم والإدارة والدعم المتعاقدين عن طريق الانتقاء، بناء على دراسة الملف، حسب الحالة، ووفقا لاحتياجات المدرسة، بعد موافقة اللجنة الخاصة المنشأة لدى سفارة الجزائر بفرنسا

وحدد القرار شروط توظيف الاساتذة والمستخدمين الإداريين كمايلي:

أن يكون جزائريا ومقيم بفرنس، ان تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية، وكذا المؤهلات التي يقتضيها منصب الشغل المطلوب.

ألا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى مع شغل المنصب المراد الالتحاق به، وأيضا ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف. وبالإضافة ألا يـكـون قد ارتـكب أعـماًلا تـمـس بالسيادة والمصلحة الوطنية.

وتتم عملية التوظيف في المدرسة الدولية بفرنسا عن طريق الإنتقاء بناء على دراسة الملف ووفقا لإحتياجات المدرسة. كما تحدد قيمة نفقات التمدرس التلاميذ الاجانب.

يخضع توظيف المستخدمين لإجراء الإعلان لمدة 10 أيام على مستوى السفارة الجزائرية بفرنسا، والقنصليات الجزائرية بفرنسا والمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا. وكذا مقر المصلحة المكّلفـة بتعليم اللغة العربيــة بفرنسا والمركز الثقافي الجزائري بفرنسا، وكذلك عبر أي وسيلة أخرى مناسبة.

يتم إستلام ملفات الترشح ابتداء من تاريخ الإعلان الأول عن التوظيف. يمتد أجل استلام الملفات لمدة 20 يوما. ويجب على كل مترشح لمنصب شغل أن يقدم مسبقـًا ملفـًا إداريـًا.

ولتفاصيل أكثر حول شروط وكيفيات التوظيف بالمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا إضغط على الجريدة الرسمية .