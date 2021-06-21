تعرف على شروط وكيفية الإستفادة من سكنات lpp

نشرت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عبر صفحتها عى الفيسبوك شروط وكيفية الإستفادة من سكنات الترقوية العمومية lpp . وجاء هذا لكثرة الطلبات من أجل إقتناء سكنات lpp ونزولا عند رغبة عدد كبير من المواطنين عقب نشر الاعلان في الصحف الوطنية في 40 ولاية.

ووضعت مؤسسة enpi شروط لتمكين المواطنين الراغبين في إقتناء هذه الصيغة من السكنات من الاستفادة نذكر منها:

عدم إمتلاك أوالإستفادة من قبل من أي عقار أوتجزئة سكنية للزوج أوالزوجة .

عدم الإستفادة من قبل من أي إعانة مقدمة من طرف الدولة .

أن يكون المدخول الشهري للمترشح يجب أن يتراوح بين 108.000 و 540.000 دج الزوج + الزوجة .

كما نشرت مؤسسة enpi كيفية تسديد ثمن السكن وكذا المرافقة إلى غاية إستلام مفاتيح السكنات:

وعلى ضوء ما تقدم تعلن المؤسسة الوطنية لترقية العقارية أن سعر المتر المربع تم تحديده كما يلي:

الولايات الشمالية: 95.000.00 دج/ HT

الولايات الداخلية: 93166.00 دج/ HT

الهضاب العليا: 89909.00 دج/ HT

الجنوب: 87156.00 دج/HT للسكن و24577.00 دج/ HT للمساحة الغير مبينة.

وفي حال عملية قبول ملف طلب المترشح للسكن lpp يلزم بدفع المستحقات المتعلقة بثمن البيع كالتالي:

الدفعة الأولى: 500.000 دج يتم تسديدها في مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوم .

الدفعة الثانية: 1.000.000 دج يتم تسديدها في مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوم .

أما باقي المستحقات يتم دفعها إما نقدا أو عن طريق قرض بنكي .

وللإشارة انه وفي حالة عدم تسديد دفعة من الدفعات الثلاث يوجه إعذار أول يليه إعذار ثاني في ظرف 15 يوم. يتم بموجبه إلغاء طلب المعني بصفة تلقائية ونهائية.

بينما إذا تم اللجوء إلى القرض البنكي، تعمل مؤسسة enpi على مرافقة المكتتب إلى غاية تسليم مفاتيح سكنه.

وكانت مؤسسة enpi بتاريخ 17 جوان الماضي فتحت عبر موقعها الإلكتروني عملية التسجيل الراغبين في إقتناء سكنات LPP. وذلك حسب المخزون المتوفر بالولايات 40

وحسب ذات المؤسسة فإن المخزون المتوفر بالولايات التالية:

أدرار والشلف والأغواط وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتبسة وتلمسان.وتيارت وتيزي وزو والجلفة وجيجل وسطيف وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة. وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران. والبيض وبرج بوعريريج والطارف وتيسمسيلت والوادي وسوق أهراس وميلة وعين الدفلى وعين تيموشنت وغرداية وغليزان.

وللمزيد من المعلومات يمكنكم الدخول لموقع مؤسسة enpi التالي: www.enpi.dz.