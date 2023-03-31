تعرف على عدد أثرياء الجزائر وقيمة تروثهم

كشف تقرير صادر عن مؤسسة هينلي بالتنسيق مع نيو وورلد ويلث” حول الثروة الإفريقية لسنة 2023 عدد الأثرياء الذين تفوق تروثهم مليون دولار في القارة السمراء.

ووفقا لذات التقرير الخاص بالثروة الإفريقية لسنة 2023 يتواجد 138 ألف إفريقي تروثهم مليون دولار فما فوق وكذا 238 شخص تقوف تروثه 100 مليون دولار. في حين سجل التقرير 23 ملياردير إفريقي.

وبخصوص الجزائر ذكر التقرير ان 2800 غني تفوق تروثه مليون دولار. إلى جانب 8 أشخاص فاقت تروثهم 100 مليون دولار أو اكثر. بينما سجل التقرير عن تواجد شخص واحد تروثه فاقت الملياردولار.

وتصدرت جنوب فريقيا قائمة الأثرياء في إفريقيا وذلك بـ 37800 ألف غني تروثه تفوق مليون دولار بالإضافة إلى 38 شخص فاقت تروثه 100 مليون دولار. وأيضا 5 أشخاص تروثهم فاقت المليار دولار.

تليها دولة مصر بـ 16 ألف و100 ثري تبلغ تروثهم مليون دولار فما فوق. إلى جانب 54 شخص فاقت تروثهم 100 مليون دولار أو اكثر. بينما سجل التقرير عن تواجد 8 أشخاص تروثهم فاقت الملياردولار.

كما صنف التقريرالمغرب بعد مصر بـ 5800 ألف غني تروثه تفوق مليون دولار. وكذا 28 شخص فاقت تروثه 100 مليون دولار. بالإضافة إلى 4 أشخاص تروثهم فاقت المليار دولار.

ويقول التقرير “لا تزال جنوب إفريقيا موطنا لأكثر من ضعف عدد الأثرياء مقارنة بأي دولة أفريقية أخرى وبها 30٪ من المليونيرات في القارة”.

التقرير الذي فصل في أصول الثروة في أفريقيا عموما قال إن من المتوقع أن يرتفع عدد “أصحاب الملايين” في القارة السمراء بنسبة 42٪ خلال السنوات العشر المقبلة.

وحسب ذلت التقرير يبلغ إجمالي الثروة القابلة للاستثمار المحتفظ بها حاليا في القارة الأفريقية 2.4 تريليون دولار أميركي.

وتعتبر مؤسسة هينلي هي مجموعة رائدة عالميا مختصة في متابعة خدمات الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار في دول العالم.