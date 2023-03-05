تعرف على عدد سيارات “Fiat” التي ستدخل الجزائر هذا الشهر

قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، إن عملية استيراد سيارات العلامة الايطالية “فيات”، التابعة لمجمع ستيلانتيس، تنطلق في الـ 19 من شهر مارس جاري.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، كشف زبدي أن الدفعة الأولى من سيارات “فيات” الإيطالية والتي تقدّر بـ4 آلاف سيارة ستدخل السوق الجزائرية هذا الشهر.

وبشأن تقديم 27 رخصة مسبقة في مجال استيراد المركبات، اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أنه رقم “رقم جيد ولا بأس به”.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أعلن شهر جانفي الماضي عن الانطلاق بالجزائر في تصنيع سيارات العلامة الايطالية “فيات”، التابعة لمجمع ستيلانتيس، في مارس الجاري.

وللإشارة، كان مجمع ستيلانتيس قد وقع في 13 أكتوبر 2022 مع وزارة الصناعة على اتفاقية- اطار تنص على تطوير نشاطات صناعية للسيارات و خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لشركة “فيات”.

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