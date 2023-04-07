تعرف على عدد الجزائريين الذين أصيبوا بكورونا

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا كوفيد-19 في الجزائر 271.603 حالة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الآخيرة.

وحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة، فقد تماثل مريضان بهذا الوباء إلى الشفاء، ليرتفع بذلك مجموع المتماثلين للشفاء 182.886 متعافي.

وفي المقابل، بقي عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة، حيث لم يتم تسجيل أي وفاة خلال الفترة المذكورة آنفا.

كما لم يسجل أي مريض بالعناية المركزة, يضيف المصدر ذاته.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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