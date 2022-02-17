تعرف على عقوبة التصريح الكاذب والتزوير للإستفادة من منحة البطالة

وقع الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات ومبلغ منحة البطالة وكذا الإلتزامات المستفدين منها. وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-70 يحدد شروط ومبلغ منحة البطالة. وكذا الإلتزامات المستفدين منها.

ويتضمن هذا المرسوم تحديد شـروط وكيـفــيات ومبلغ منحة البطالة وكذا التزامات المستفيدين منها. وذلك طبقا لأحكام المادة 190 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021. والمتضمن قانون المالية لسنة 2022.

وحدد هذا المرسوم الشروط التي يجب أن تتوفر في البطالين طالبي هذه المنحة وكيفيات الحصول عليها. مع العقوبة المترتبة في حال التصريح الكاذب أوالتزوير في الوثائق.

وجاء في ذات المرسوم أنه وفي حال أي تصريح كاذب أوتزوير من قبل طالب منحة البطالة وهذا للإستفادة منها. فإنه يترتب علىذلك وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المـحصلة دون وجه حق. وهذا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

شروط الإستفادة من منحة البطالة

كما حدد المرسوم شروط الإستفادة من المنحة وهي:

أن يكون من جنسية جزائرية

أن يكون مقيم بالجزائر

أن يبلغ سنه ما بين 19 و40 سنة

أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ما لا يقل عن 6 أشهر

ألّا يتوفر على دخل أيا تكن طبيعته

أن يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية

ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني

ألّا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية

ألّا يتوفر الزوج على أي دخل أيا كانت طبيعته.

أن يبر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.

أن لا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أوللتكوين المهني.

أن لا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية.

أن لا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته.

يستفيد كذلك من هذه المنحة، المـحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. وهذا بغض النظر عن أحكام المطة 4 من المادة 2 أعلاه، لا يخضع الأشـخاص المذكورون فـي الفقرة الأولى أعــلاه، لـشـرط أجــل 6 أشهر.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكّلف بالعمل والتشغيل ووزير العدل والوزير المكّلف بالمالية.

هذه الإلتزامات التي يخضع إليها المستفيد من منحة البطالة

كما حدد المرسوم الصادر اليوم الالتزامات التي يخضع إليها المستفيد من منحة البطالة وذلك للابقاء على استفادته منها. وتتمثل هذه الالتزامات بالتقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله. والاستــجــابــة إلى استــدعــاءات مصالــح الـوكـالـة الـوطـنـيـة للتشغيل.وعدم رفض عرضي عمل مطابقين لمؤهلاته أو رفض تكوين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله.

كما يمكن لمصالح الوكالة الوطنية للتشغيل أن تقترح تكوينا للمستفيد. لا سيما في المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل، بهدف تحسين قابلية تشغيله وتسهيل إدماجه المهني.

ويستمر المستفيد الموجه نحو التكوين في تقاضي منحة البطالة خلال فترة التكوين. وفي حال تخلى عن التكوين فإنه يتم إلغاء المنحة.

هذه قيمة منحة البطالة ومدة الحصول عليها

تخصص حصة تحّدد 1.5 % من النفقات المخصصة بعنوان مـنـحـة الـبـطـالـة. لـتـغـطـيـة تـكـالـيـف الـتسيـيـر الـتي تـتـحملها الوكالة الوطنية للتشغيل، وتبقى منها حصة 0.5 % مرهونة بنتيجة أداء الجهاز.

مبلغ منحة البطالة الذي يتقاضاه المستفيد بـ 13.000 دج. وتقع تكاليف التغطية الاجتماعية في مجال التأمين عن المرض على عاتق الدولة.

تــدفع منحـة البطالة شـهريــا لمـدة 6 أشهــر قابـلة للـتـجديد مـرة واحــدة فـقــط. وفـقا لكيفيات تحدد بموجب قرار مـشـتـرك بــين الــوزيــر المـكلف بـالعمـل والـتشـغـيـل. والوزير المكّلف بالمالية، والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكّلف بالتكوين والتعليم المهنيين، والوزير المكّلف بالتعليم العالي.

كما تضمن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل متابعة تنفيذ الجهاز ومراقبته بالاتصال.مع المصالح غير الممركزة للوزارة المكّلفة بالتشغيل.

هذه حالات التي يتم وقف دفع منحة البطالة

وحدد ذات المرسوم الحالات التي يتم فيها وقف الحصول على منحة البطالة، وتتمثل في حصول المستفيد أوزوجه على منصب شغل. أوفي إطار الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات. وذلك بطلب من المستفيد.

بالإضافة إلى رفض المستفيد لعرضي عمل مطابقين لمؤهلاته، أوورفض تكوينًا يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله أواستفادته أو زوجه من اي دخل أووفاة المستفيد.

وفي حال أي تصريح كاذب أو تزوير من قبل طالب منحة البطالة وهذا للإستفادة منها، فإنه يترتب علىذلك وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المـحصلة دون وجه حق. وهذا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.