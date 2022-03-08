تعرف على عقوبة الوقوف أمام حافة الرصيف الأحمر والأبيض

كشفت المديرية العامة للضرائب اليوم عن المدة القانونية لإقتناء قسيمة السيارات لسنة 2022 .

وبهذا القرار سيتم الشروع في بيع قسيمة السيارات لسنة 2022 بداية من الثلاثاء 1 مارس إلى غاية 31 مارس 2022. وذلك على مستوى قباضة الضرائب وكذا المراكز البريدية.

كما تدعو المديرية أصحاب السيارات السياحية، النفعية أوسيارات نقل المسافرين. وكذا المؤسسات المالكة لحظائر متنقلة،لإقتناء القسيمة. عبر مكاتب البريدية أو قباضة الضرائب قبل انتهاء المدة القانونية.

ولمزيد من الإستفسار حول قسمة القسيمة حسب نوع المركبة وسنة صنعها وقوتها إضغط على الرابط: vignette_auto_2022_ar.pdf

أعلنت المديرية العامة للضرائب، عن فتح قباضات الضرائب استثنائيا اليوم السبت من أجل تسهيل اقتناء قسيمة السيارات.

وذكرت المديرية، مالكي السيارات، بأن التاريخ المحدد لإقتناء قسيمة السيارات، لسنة 2021، سيبقي يوم الخميس 29 أفريل الجاري.

وجاء في بيان للمديرية، بأن كل تأخر في اقتناء القسيمة بعد انقضاء مدة التسديد، يؤدي إلى تطبيق الغرامة الجبائية، المنصوص عليها في المادة 305 من قانون الطابع.

وحسب القانون المذكور، يتم تطبيق زيادة قدرها 50 بالمائة، لكل اقتناء تلقائي لهذه القسيمة.

وترفع الزيادة إلى 100 بالمائة، إذا تم معاينة المخالفة من قبل الأعوان المؤهلين.

وأوضحت المديرية، بأن “النسخة ” لا تسلم إلا في حالة ضياع أو إتلاف القسيمة الأصلية.