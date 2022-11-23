تعرف على غرامة التوقف أو الوقوف في المكان المخصص لذوي الهمم

نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفيسبوك طريقي والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور. منشور حول السلوكيات السلبية التي تمس بحقوق ذوي الهمم.

وأوضحت ذات المصالح حول التوقف أوالوقوف في المكان المخصص لذوي الإحتياجات الخاصة وكتبت “التوقف أوالوقوف في المواقع المخصصة لهم “عبر نشر صورة توضيحية تبين ان المركبة متوقفة مقابل مدخل مشفى، في مكان مخصص لهذه الفئة وبالرغم من أن الرصيف مهيأ لمرور هؤلاء الاشخاص.

وإعتبرت ذات المصالح أن هذا السلوك منافي للقوانين ويعتبر مخالفة مرورية منصوص عليها بالمادة 64 فقرة 03 من المرسوم التنفيذي 04-381.

كما ان القانون يعاقب عليه وفقا للمادة 66/ب-7 من القانون 01-14 المعدل والمتمم. بغرامة جزافية 2500 دج.