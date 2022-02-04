تعرف على غرامة تجاوز الخط المتواصل la ligne continue
نشرت مصالح الدرك الوطني منشور عبر صفحتها على الفيسبوك “طريقي” والمتخصص في مجال الإعلام وتنسيق المرور الغرامة الجزافية. المترتبة عن تجاوز الخط المتواصل.
وأكدت ذات المصالح أن تجاوز الخط المتواصل يعتبر من المخالفات الخطيرة التي تودي بحياة المئات من الأشخاص سنويا في الجزائر.
تجاوز الخط المتواصل
ويتعتبر وفق القانون المرور تجاوز الخط المتواصل مخالفة من الدرجة الـ 4. منصوص عليها بالمادة 11 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم ومعاقب عليها بالمادة 66/د16 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم.
ووفق ذات المنشور فإنه يترتب عنها الاحتفاظ برخصة السياقة مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة 10 أيام. مع غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دينار في أجل لا يتجاوز 45 يومًا.
وفي حال إنقضاء أجل 45 يوما دون دفع الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة.
إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة
وصدر بتاريخ 25 جانفي الجاري منشور وزاري مشترك رقم 01 والمؤرخ في 20 جانفي 2022 المتعلق بإلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة. وذلك بداية من الفاتح فيفري، والإكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.
ووفق مصالح الدرك الوطني أنه وطبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم، فإن المخالفات المرورية تصنف إلى 4 درجات.
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كشف مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني بعد الغاء إجراء تعليق وسحب رخصة السياقة. والذي دخل خيز الخدمة بداية من الفاتح فيفري 2002. الغرامة الجزافية التي تترتب عن الاستعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السياقة.
استعمال اليدوي للهاتف النقال أثناء السياقة
وأوضح ذات المركز في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أن هذه المخالفة صنفت من الدرجة 4. وبهذا يعاقب عليها القانون حسب المادة 66/د-24 من القانون 01-14 المعدل والمتمم.
ووفق ذات المنشورفإنه يترتب عنها الاحتفاظ برخصة السياقة مع عدم المساس بالقدرة على السياقة لمدة 10 أيام. مع غرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج في أجل لا يتجاوز 45 يومًا.
استعمال خوذة التصنت الإذاعي والسمعي
كما أن استعمال خوذة التصنت الإذاعي والسمعي بكلتا الأذنين أي في الأذنين معا في آن واحد. ليس في أذن واحدة فقط يمنى أويسرى لا يهم ذلك من طرف السائق أثناء سير المركبة. تترتب عنه نفس العقوبة.