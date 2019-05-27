تعرف على فائدة الفراولة لمرضى ضغط الدم

أثبتت دراسة علمية حديثة، أن تناول فاكهة الفراولة، مفيدة لمرضى ارتفاع الضغط الدم، كونها يمكن أن تخفض من ضغط الدم.

حيث أجريت دراسة في أميركا، تم فيها إخضاع سيدات في سن اليأس، يعانين من ارتفاع ضغط الدم، لوجبة من الفراولة بشكل يومي، لمدة ثمانية أسابيع.

ثم تمت المقارنة، بين معدلات ضغط الدم لدى هاته السيدات، قبل وبعد التجربة.

وبحسب النتائج، فقد كان معدل ضغط الدم لدى تلك السيدات مرتفعا، مقارنة، بالفترة التي خضعوا فيها للتجربة.

كما أشارت الدراسة إلى أن تناول ثلاثة مقادير من الفراولة كل أسبوع، يمكن أن يقي السيدات من خطر الإصابة بأزمات القلب، بمقدار الثلث تقريباً.

وهنا أكدت هذه الدراسة، إلى أن تأثير الفراولة على الوقاية من أزمات القلب، يعود لغناها بعناصر “الفلافونيد” المضادة للأكسدة.

يذكر أن الفراولة غنية بمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد على تخفيض ضغط الدم، عن طريق تليين المادة المبطنة للأوعية الدموية.

حيث يساعد تليين هذه المادة المبطنة للأوعية الدموية، على توسيع الشرايين، وبالتالي تخفيض ضغط الدم.