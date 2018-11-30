تعرف على فضائل الاستغفار

إن للاستغفار فضائل كبيرة تعود بالنفع والخير على المسلم في الدنيا والآخرة لقول رسول الله صلوات الله عليه: “يا أيُّها النَّاسُ استَغفِروا ربَّكم وتوبوا إليهِ فإنِّي أستَغفِرُ اللَّهَ وأتوبُ إليهِ في كلِّ يومٍ مئةَ مرَّةٍ أو أَكْثرَ مِن مئةَ مرَّةٍ” .

ومن بين فضائل الاسغفار التي سنعرضها عليكم مايلي :

الاستغفار هو الحصن الذي نعتمد عليه في تطهير الذنوب والأثام التي قد يقع الميسلم فيها، كما أنه دواء من الله عز وجل لمن يعاني ضيق الصدر وقلة البركة.

الاستغفار دواء للذنوب وكفارة للسيئات، لأن الله يغفر الذنوب يالاستغفار.، حيث قال الله تعالى: “وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا”

المدوامة على الاستغفار سببا في تفريج الهموم وجلب الارزاق والخروج من العوارض والضوائق لقوله صلوات الله عليه : ” مَن لزِم الاستغفارَ جعل اللهُ له من كلِّ همٍّ فرجاً، ومن كلِّ ضيقٍ مخرجاً، ورزَقه من حيثُ لا يحتسبُ”

الاستغفار سبب لنزول المطر من السماء وحصول البريكة في الاموال والأولاد والثمار ، كما قال الله تعالى: “قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا*يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا*وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا”.

الاستغفار أمان من العقوبة وسببا في دفع البلاء والنقم وأمان من العذاب .