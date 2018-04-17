تعرف على فضائل شهر شعبان

يُعد شهر شعبان من الشهور المفضلة عند المسلمين، لكونه الشهر الذي يسبق رمضان المبارك، حيث يستعدون لاستقباله بالصيام والطاعات.

أما عن فضل شهر شعبان، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكثر الصيام في شعبان أكثر من أي شهر آخر.

لقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها

“ما رأيت رسول الله استكمل صيام شهر قط إلّا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه في شعبان”.

وقال الإمام ابن القيم الجوزي، أن الصيام في شهر شعبان هو لتعظيم شهر رمضان.

وأن شهر شعبان هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى

لقوله صلى الله عليه وسلم:

“ذلك شهر يغفل النّاس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى ربّ العالمين،

فأُحبّ أن يُرفع عملي وأنا صائم”.

كما يجب الإكثار في شهر شعبان من قراءة القرأن والأعمال الصالحة من بر الوالدين والصدقة وصلة الأرحام والدعاء.

سبب تسمية شهر شعبان بهذا الإسم :

وسمي شهر شعبان بهذا الإسم لأنه هناك من قال أنه سمي بشعبان، لأنه الشهر الذي يفصل بين رجب ورمضان.

وهناك من قال أن القبائل العربية تتفرق فيه للذهاب إلى الملوك لقصدهم والتماس العطية منهم.

كما أن من أسباب تسميته، أن القبائل كانت تتفرق فيه بحثا عن الماء والمرعى .

كما أن العرب كانت تتشعب فيه للقيان بالغزو والغارات بعد امتناعهم عن القتال في شهر رجب لأنه شهر حرم

وسمي كذلك بشعبان لأن الأغصان تتشعب في هذا الشهر.