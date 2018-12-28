تعرف على فضائل قراءة آية الكرسي

سخّر لنا الله القرأن الكريم الذي فيه شفاء ورحمة للمؤمنين، لفضله وثوابه، وتعتبر آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله، حيث أن لها شأن عظيم.

ولهذا نعرض عليكم بعض فضائل هذه الآية العظيمة:

ورد في حديث الرسول صلوات الله عليه أن أية الكرسي هي أفضل آية في كتاب الله تعالى لقوله صلوات الله عليه.

بأنّها أفضل آية في كتاب الله، حيث أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال “ليهنَك العِلمُ أبا المنذرُ والذي نفسي بيدِه إنَّ لها لساناً وشفتيْنِ تُقدِّسُ المَلِكَ عند ساقِ العرشِ”.

من قرأ أية الكرسي بعد الإنتهاء من الصلاة، فإن الله تعالى يتولى قبض روحه .

فقد قال أبي أُمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المفروضة أن الرسول عليه الصلاة وسلام قال: “مَنْ قرأَ آيةً الكُرسِيِّ دُبُرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ ، لمْ يمنعْهُ من دُخُولِ الجنةَ إلَّا أنْ يمُوتَ”.

أية الكرسي تحمي البيوت التي تقرأ فيها من الشياطين والجن.

فمن جملة الحديث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: “إذا أويتَ إلى فراشِك فاقرأْ آيةَ الكرسيِّ، لن يزال معك من الله حافظٌ، ولا يقربك شيطانٌ حتى تصبحَ”

وأية الكرسي هي من آيات سورة البقرة و تعتبر قاعدة أساسية في الدين وذلك لما فيها من توحيد خالص.

وعدد كلماتها 50 كلمة، في كل كلمة بركة وأثر.