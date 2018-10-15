تعرف على قائمة أغنى مشاهير أمريكا ودخلهم بالساعة الواحدة

كشف موقع بزنس إنسايدر قائمة أغنى المشاهير في أمريكا وذلك من خلال نشر دخلهم بالساعة الواحدة.

وقد تصدر الممثل جورج كلوني قائمة حيث وصل دخله لأكثر من 27 ألف دولار أي ما يعادل دخل شخص عادي في عام

بينما حلت اصغر المشاهير على قائمة فوربس للنساء عارضة الأزياء كايلي جينر والبالغة من العمر 21 سنة.

بدخل 19 ألف دولار في الساعة في المرتبة الثانية.

أما المصارع السابق والممثل دوين جونسن المعروف بـذا روك جاء في الرتبة الثالثة بدخل يتجاوز 14 الف دولار لساعة

ثم مقدمة البرامج أيلن دي جيبيرس 10 الاف دولار ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس 9800 دولار بالساعة

إضافة إلى المغنية سويفت تيلور بـ 9 ىلاف دولار في الساعة وكذا المغنية بيونسي 6850 دولار بالساعة