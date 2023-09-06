تعرف على قائمة الولاة والولاة المنتدبين المحوّلين

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، حركة واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد تم تحويل 9 ولاة و5 ولاة منتدبين.

وجاءت القائمة كالتالي:

أـ الولاة:

1ـ مرموري أمومن من ولاية تلمسان إلى سعيدة.

2ـ بودوح أحمد، من ولاية سعيدة على مستغانم.

3ـ جلاوي عبد القادر من ولاية المسيلة إلى عنابة.

4ـ محمدي فريد، من ولاية البيّض إلى معسكر.

5ـ نحيلة لعرج، من ولاية تيسمسيلت إلى المغيّر.

6ـ بشلاوي يوسف، من ولاية تيميمون إلى تلمسان.

7ـ عثمان عبد العزيز، من ولاية برج باجي مختار إلى تقرت.

8ـ غميرد إبراهيم من ولاية إن صالح إلى الشلف

9ـ عيسات عيسى، من ولاية المغيّر إلى أم البواقي.

ب ـ الولاة المنتدبون:

1ـ بلهوان نشيدة من بئر توتة إلى درارية.

2ـ برتيمة عبد الوهاب، من درارية إلى براقي.

3ـ بولسان مروان، من رويبة إلى بئر توتة.

4ـ بن شاولية محمد أمين، من براقي إلى سيدي أمحمد.

5ـ زيناي عبد الوهاب، من الدبداب إلى الحراش.