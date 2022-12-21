تعرف على قنوات اليوتوب الأعلى ربحا في العالم

نشر موقع digitalinformationworld عالم المعلومات الرقمية تقريرا حول قنوات اليوتوب الأعلى ربحا في العالم.

ووفقا لذات الموقع فإن لدى اليوتوب YouTube أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا أي أكثر من ربع سكان العالم يسجلون المحتوى ويشاهدونه.

وتابع ذات الموقع فإن هذا العدد الهائل من المستخدمين على استعداد لدفع أموال جادة للتأكد من ظهور رسائلهم أولاً.

ولهذا قرر باحثون من Saving Spot التعرف على مقدار الأموال التي تجنيها قنوات YouTube الأكثر شهرة من عائدات الإعلانات. حيث تم وضع كل تلك البيانات في عدة خرائط ومخططات تقسم قائمة يوتيوب الغنية العالمية.

وجاء أغنى منشئي محتوى YouTube من كل بلد في العالم الأعلى ربحًا في العالم كمايلي:

حيث تصنع Cocomelon مقاطع فيديو رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد لأغاني الحضانة التقليدية وأغاني الأطفال الأصلية. وحصدت ماقيمته 282 مليون دولار. وهي واحدة من العدد القليل من قنوات YouTube التي تضم أكثر من 100 مليون مشترك. وهي الأعلى ربحًا في أمريكا الشمالية Cocomelon.

بالإضافة إلى قنوات YouTube الأعلى ربحًا في أمريكا الشمالية Cocomelon. حقق أقرب منافس لها، VanossGamining، ما يقرب من 31 مليون دولار.