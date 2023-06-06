تعرف على كيفيات الــتسجـيـل في السجـل الوطني للمقاول الذاتي وقائمة النشاطات المؤهلة 

وقع وزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان مرسومين تنفيديين يتضمنان قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للـمقاول الـذاتي وكيفيات الــتسجـيـل في السجـل الوطني للمقاول الذاتي بالإضافة إلى نموذج بطاقة المقاول الذاتي.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 37 مـرسـوم تـنفـيـذي رقــم 23-197مــؤرخ فـي 5 ذي الـقـعدة عـام 1444المـوافـق 25 ماي سنة 223. والذي يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للـمقاول الـذاتي وكيفيات الــتسجـيـل في السجـل الوطني للمقاول الذاتي.

وحدد المرسوم قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي. بالإضافة إلى كيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي

وصدر في ذات المرسوم كيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي

هذا حدد مرسـوم تـنفـيذي رقـم 23-198مؤرخ فـي 5 ذي الـقعـدة عام 1444الموافق 25 ماي سنة 2023، نموذج بطاقة المقاول الذاتي.

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تعرف على نموذج بطاقة المقاول الذاتي: