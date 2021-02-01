تعرف على لقاح أوكسفورد أسترازينكا الذي اقتنته الجزائر

وصلت، اليوم الاثنين، 50 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا البريطاني أوكسفورد أسترازينكا، إلى مطار الجزائر الدولي، هواري بومدين.

ويعتبر اللقاح البريطاني، الذي وصل الى الجزائر، ثاني شحنة، بعد لقاح سبوتنيك v الذي استقبلته الجزائر من روسيا الجمعة الماضي.

ويتميز اللقاح بسهولة الحفظ، إذ تخزن جرعاته في حرارة تتراوح بين درجتين و8 درجات مئوية، وهي درجة حرارة الثلاجات العادية.

وقامت مجموعة “أسترازينيكا” البريطانية بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

ويعتبر لقاح أسترازينكا، ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح “فايزر – بيونتيك”.

كما أنه أول لقاح صادقت مجلة “ذي لانسيت” الطبية المرجعية على نتائجه الفعالة في 8 ديسمبر الماضي.

ولقاح أسترازينيكا هو ثالث لقاح يوافق الاتحاد الأوروبي على استخدامه بعد لقاحي موديرنا وفايزر/بيونتيك.