تعرف على مايمتلكه الجيش الجزائري الـ 3 عربيا و27 عالميا

صنف موقع “غلوبال فاير باور” الجيش الجزائري في المرتبة 27 عالميا والـ 3 عربيا ضمن اقوى جيوش العالم لسنة 2021.

ووفق ذات الموقع المختص في تصنيف أقوي جيوش العالم جاء الجيش الجزائري في المرتبة 27 ضمن 140.

كما ان الجيش الجزائري جاء في المرتية الثانية إفريقيا والثالثة عربيا بعد كل من السعودية ومصر.

وجاء تضنيف موقع “غلوبال فاير باور” للجيش الجزائري في هذه المرتبة وفق مايلي:

تقدر ميزانية الجيش الجزائري بأزيد من 13.9 مليار دولار.

يتكون إجمالي عدد قوات الجيش الجزائري يصل إلى 470 ألف جندي من بينهم 150 ألف جندي إحتياطي.

كما يمتلك الجيش الجزائري 551 طائرة حربية بينها 102 مقاتلة وطائرة إعتراضية وكذا 22 طائرة هجومية بالإضافة إلى 268 مروحية.

كما يمتلك الجيش الجزائري طائرات التدريب وطائرات المهام الخاصة.

وفيما يخص القوات البرية يمتلك الجيش الجزائري أزيد من 2000 دبابة و7 ألاف مدفعا ذاتي الحركة 396 مدفعا ميدانيا

وأيضا 300 راجمة صواريخ.

في حين يتألف الأسطول البحري للجيش الجزائري من 201 قطعة بحرية بينها 8 غواصات و8 فرقاطات

كما يتكون الاسطول البحري الجزائري من سفن الدورية كاسحات الالغام البحرية.

https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=algeria