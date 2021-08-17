تعرف على مجموعات كأس إفريقيا بالكاميرون

جرت أمسية اليوم الثلاثاء قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المُقررة بالكاميرون وأسفرت عن مجموعات صعبة.

القرعة التي جرت بالعاصمة الكاميرونية “ياوندي” حضرها رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” ومناجير المنتخب الوطني الأول “أمين لعبدي”.

عملية القرعة أسفرت عن مجموعات صعبة وآخرى متوازنة وجاءت على النحو التالي:

المجموعة 1: الكاميرون -إثيوبيا- الرأس الأخضر -بوركينافاسو

المجموعة الثانية: مالاوي – زيمبابوي -غينيا – السينغال

المجموعة الثالثة: جزر القمر- الغابون -غانا – المغرب.

المجموعة الرابعة: السودان – غينيا بيساو – مصر -نيجيريا.

المجموعة الخامسة: غينيا الإستوائية – سيراليون – كوت ديفوار – الجزائر.