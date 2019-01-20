تعرف على مخاطر استخدام التدفئة الكهربائية

مع فصل الشتاء، يتسبب الإستعمال الخاطئ لوسائل التدفئة بمخاطر عديدة، خاصة إذا كنا نعتمد على التدفئة الكهربائية.

ومن مساوئ استخدام التدفئة الكهربائية أنها تمتص الرطوبة في الهواء، فيتحول الهواء إلى جاف، وهذا يسبب الحكة بعد جفاف البشرة.

كذلك يمكن أن تسبب الإختناق، لأن التدفئة الكهربائية تستنفذ كمية الرطوبة الموجودة في الهواء، وتسبب جفافه.

لذا يمكن للأشخاص الذين يعانون بالفعل من أمراض الجهاز التنفسي، أن يشعروا بالاختناق وعدم الارتياح .

كما تسبب تقلب في درجة حرارة الجسم، فعندما يعتاد الجسم على درجة حرارة الغرفة بسبب التدفئة، قد يؤدي الدخول والخروج إلى إصابتنا بنزلات برد.

وقد يتسبب التعرض المستمر للسخان لفترة طويلة جدًا حروقًا وإصابات عرضية، خاصةً في حالة الرضع والمسنين.